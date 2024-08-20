Пассажиров междугороднего автобуса из Миасса вёз пьяный водитель

На трассе М-5 в Саткинском районе сотрудники ДПС остановили междугородний автобус, за рулём которого был нетрезвый водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.
Автобус задержали для проверки документов. Водитель показался инспекторам подозрительным. Проведённое освидетельствование подтвердило у мужчины состояние опьянения. Согласно прибору, содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,467 мг/л.
«В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ», — рассказали в Госавтоинспекции.
Рейсовый автобус следовал из Миасса в Пермь. В салоне находились 20 пассажиров. Их пересадили на попутный транспорт.