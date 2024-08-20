Ученые ОмГПУ нашли легендарное пятое Потаенное озеро

Ученые ОмГПУ заявили об открытии легендарного Потаенного озера. Сенсационная находка стала результатом экспедиции ученых на север Омской области и далее.
Напомним, согласно легенде, в Муромцевском районе находятся пять озер, вода в которых обладает целебными свойствами: Ленево, Щучье, Данилово, Шайтан и пятое, Потаенное, точное место расположения которого никому неизвестно.
Люди верят, что если искупаться во всех пяти озерах, то это подарит здоровье и молодость. Теперь купание в Потаенном озере тоже доступно, вот только, как оказалось, расположено оно не в Муромцевском районе, а в Новосибирской области.
«Исследователи обычно ограничивались в поисках территорией Омской области. А сходные природные процессы происходили по всей долине реки Тары. На территории соседней Новосибирской области, в 18 километрах от озера Данилово расположено озеро Урманное. Оно имеет те же характеристики, что и четыре перечисленных озера (Ленево, Щучье, Данилово, Шайтан. Прим. ред)., — рассказал организатор экспедиции, доцент кафедры географии и методики обучения географии ОмГПУ Петр Большаник. — Очень глубокое, расположено на правобережье Тары и левобережье притока, имеет небольшую площадь и высокую прозрачность воды. Таким образом, пятое озеро — Урманное».
Как отметил Петр Большаник, в старых административных границах озеро Урманное тоже входило в Омскую область:
«Не зря говорилось, что оно у всех на виду. О нем знали, но в силу консервативности мышления не задумывались».