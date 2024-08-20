Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.
Кроме того, системы ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены.