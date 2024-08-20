Из-за переувлажнения почвы во всех районах Башкирии могут ввести режим ЧС

В Башкирии к уборке зерновых культур приступили аграрии 27 районов, хозяйства обработали 53 тысячи гектаров посевных площадей.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 177 тысяч тонн. Кроме того, в регионе продолжается уборка масличных культур и заготовка кормов. Однако дождливая погода осложняет сбор урожая и заготовку кормов.
— Всего предстоит убрать 2,2 миллиона гектаров, в том числе 1,3 миллиона гектаров яровых, 380 тысяч гектаров озимых, 58 тысяч гектаров сахарной свеклы и почти 500 тысяч гектаров масличных культур — подсолнечника, льна и рапса, — сообщил заместитель руководителя башкирского Кабмина Ильшат Фазрахманов, курирующий сельское хозяйство. — Мощности 34 региональных элеваторов и складских помещений позволяют единовременно хранить около четырех миллионов тонн зерновых и масличных культур. Запасы зерна к началу уборочной кампании составляют около одного миллиона тонн.
В региональном минсельхозе уточнили, что за минувшие семь месяцев этого года башкирские аграрии приобрели 1,4 тысячи единиц новой сельхозтехники. В том числе 330 посевных и почвообрабатывающих машин, 220 тракторов и 106 зерноуборочных комбайнов. Всего к работе на региональных полях готовы 2,6 тысяч зерноуборочных агрегатов.
Г-н Фазрахманов отметил, что в связи с их неустойчивым характером погоды и большим количеством осадков, сроки уборочной кампании отстают от среднегодовых значений.
— За июль выпало больше трех норм месячных осадков, — констатировал вице-премьер РБ. — Наблюдается переувлажнение почвы, что отрицательно сказывается на темпах уборочных и кормозаготовительных работ. Сегодня готовим документы о введении чрезвычайной ситуации по всей республике по переувлажнению почвы.
По информации башкирского минсельхоза, наиболее низкие показатели по заготовке кормов наблюдаются в Бурзянском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Салаватском и Кигинском районах.
— Из-за дождей в некоторых районах уже имеются случаи прорастания озимых зерновых, — сообщил Ильшат Ильдусович. — Поэтому сельхозтоваропроизводителям не стоит ждать хорошей погоды. Необходимо использовать каждую возможность для уборки и задействовать все имеющиеся сушильные мощности.
Радий Хабиров сообщил, что несколько районов уже обратились за помощью в обеспечении кормами.
— Люди на селе начинают терять покосы, есть опасность, что они войдут в зиму без сена, — высказался по этому поводу Радий Фаритович. — Глав муниципалитетов, которые пострадали от дождей, прошу понять степень бедствия и совместно с правительством определить, как мы можем помочь людям в этом вопросе. Важно, чтобы в его решении у нас был системный подход.