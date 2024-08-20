Из-за переувлажнения почвы во всех районах Башкирии могут ввести режим ЧС

— Люди на селе начинают терять покосы, есть опасность, что они войдут в зиму без сена, — высказался по этому поводу Радий Фаритович. — Глав муниципалитетов, которые пострадали от дождей, прошу понять степень бедствия и совместно с правительством определить, как мы можем помочь людям в этом вопросе. Важно, чтобы в его решении у нас был системный подход.