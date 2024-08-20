Пожар на границе сафари-парка в Крыму потушили

В понедельник днем в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в селе Изюмовка загорелась сухая растительность. Пожарные не допустили перехода пламени в одном километре от населенного пункта и на пограничной территории сафари-парка. На месте работал вертолет Ми-8. Им были сброшены 30 тонн воды.