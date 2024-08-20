Пожар на границе сафари-парка в Крыму потушили

«Пожар полностью ликвидирован в 07:00. Площадь его составила 20 га», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
В понедельник днем в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в селе Изюмовка загорелась сухая растительность. Пожарные не допустили перехода пламени в одном километре от населенного пункта и на пограничной территории сафари-парка. На месте работал вертолет Ми-8. Им были сброшены 30 тонн воды.
На месте ландшафтного пожара работали более 120 специалистов — пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства природных ресурсов и экологии РК, Администрации ГО Феодосия, сотрудники Старокрымского лесоохотничьего хозяйства.
На территории Крыма с 17 апреля действует особый противопожарный режим. На полуострове также продлено до конца лета ограничение на посещение лесов. За нарушение особого противопожарного режима в Крыму с начала года оштрафовали 450 человек.