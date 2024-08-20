Золотая лихорадка: подозреваемых в создании транснациональной ОПГ судят в Казахстане

Незаконная добыча золотосодержащей руды производилась из шахты, расположенной в Акмолинской области. Кустарное сырье передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под брендами известных ювелирных домов. Транспортировка изделий проводилась воздушным и железнодорожным транспортом. Подозреваемыми на тот момент были признаны 17 человек, 10 из них поместили под стражу.