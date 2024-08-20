Золотая лихорадка: подозреваемых в создании транснациональной ОПГ судят в Казахстане

Как сообщается на официальном сайте ведомства, завершено уголовное дело в отношении 12 лиц — граждан Казахстана, Украины и России, подозреваемых в создании транснациональной организованной преступной группы, которая с 2021 по 2023 годы незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области. Общий ущерб составил более 250 млн тенге.
«По данным следствия, преступная группа занималась незаконной добычей золота, прикрываясь лицензией на “геологическое изучение недр”. Транспортной прокуратурой дело направлено в суд», — рассказали в надзорном органе.
Напомним, в ноябре прошлого года транспортные полицейские задержали предполагаемую транснациональную организованную группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории Казахстана. По данным правоохранителей, в состав входили граждане РК, Украины и России.
Незаконная добыча золотосодержащей руды производилась из шахты, расположенной в Акмолинской области. Кустарное сырье передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под брендами известных ювелирных домов. Транспортировка изделий проводилась воздушным и железнодорожным транспортом. Подозреваемыми на тот момент были признаны 17 человек, 10 из них поместили под стражу.