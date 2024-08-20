Компанию, рекультивирующую омскую свалку, подозревают в мошенничестве

Владимирскую компанию «БМТ-сервис» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В 2022 году фирма проводила рекультивацию закрытой свалки в Центральном округе Омска по федеральному проекту «Чистая страна». Контракт с «БМТ-сервис» заключал департамент строительства администрации города.
Уголовное дело было заведено по результатам оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Омской области, расследование ведет УМВД.
По данным следствия, компания «БМТ-сервис» предоставила в департамент строительства фиктивные акты о работах и материалах, которые при рекультивации свалки не проводились и не использовались. Таким образом депстроительства был причинен ущерб в размере 26, 6 млн рублей.
«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята документация, назначено проведение экспертиз. Комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в УМВД по Омской области.
Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.