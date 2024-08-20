В Башкирии отказались помиловать убийцу и насильника

Его традиционно провел председатель комиссии — спикер Госсобрания Константин Толкачев. Рассмотрели два ходатайства — от убийцы и насильника. Обоим отказали в помиловании.
Одно из ходатайств подал мужчина, приговоренный за убийство двух человек к 17 годам 9 месяцам лишения свободы. Осужденный с начала 2000-х годов неоднократно привлекался судом к ответственности за различные преступления: кражу, угрозу убийством, хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На этом он не остановился и в 2014 году совершил двойное убийство.
Второе ходатайство было подано осужденным к 11 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии, и кражу. Будучи нетрезвым, он изнасиловал девочку-инвалида первой группы с диагнозом ДЦП. На месте преступления его застал отец жертвы. Преступник вступил с ним в драку, а когда тот побежал звать на помощь соседей, похитил лежащий на столе сотовый телефон.
«Оба преступника находятся в местах лишения свободы не первый год, однако деятельного раскаяния не испытывают, поведение нестабильно, — отметил Константин Толкачев. — Учитывая эти и другие отрицательные характеристики осужденных, тяжесть совершенных преступлений, комиссия единодушно решила не поддерживать оба ходатайства о помиловании».