В Башкирии отказались помиловать убийцу и насильника

Одно из ходатайств подал мужчина, приговоренный за убийство двух человек к 17 годам 9 месяцам лишения свободы. Осужденный с начала 2000-х годов неоднократно привлекался судом к ответственности за различные преступления: кражу, угрозу убийством, хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На этом он не остановился и в 2014 году совершил двойное убийство.