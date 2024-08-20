Наркошопы с оборотом в 48 млрд тенге накрыли в Казахстане

С начала года, по материалам финразведки АФМ, правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них — по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн-наркошопов проводятся проверочные мероприятия.