Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком России начал расследование пожара на нефтебазе в Пролетарске

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении сказано, что следователи займутся установлением обстоятельств преступлений, совершённых вооружёнными формированиями Украины на территории Ростовской области. Так, начато расследование по факту атак ВФУ на промышленные склады донского региона.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 18 августа утром на нефтебазе в Пролетарске загорелись цистерны с дизтопливом. Причиной, предварительно, стали упавшие обломки сбитых вражеских дронов. В результате возгорания пострадало более 40 человек.

пожары