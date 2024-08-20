Следком России начал расследование пожара на нефтебазе в Пролетарске

В сообщении сказано, что следователи займутся установлением обстоятельств преступлений, совершённых вооружёнными формированиями Украины на территории Ростовской области. Так, начато расследование по факту атак ВФУ на промышленные склады донского региона.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, 18 августа утром на нефтебазе в Пролетарске загорелись цистерны с дизтопливом. Причиной, предварительно, стали упавшие обломки сбитых вражеских дронов. В результате возгорания пострадало более 40 человек.