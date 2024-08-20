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В Ивацевичах в цеху производства ДСП горела щепа

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах в цеху производства ДСП по ул. Загородной горела щепа. Об этом сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сигнал о загорании щепы поступил спасателям 19 августа в 21.38. В результате пожара повреждено 0,1 куб.м щепы, электропроводка прессовальной установки. Пострадавших нет.

Причину случившегося устанавливают.

пожары