Сигнал о загорании щепы поступил спасателям 19 августа в 21.38. В результате пожара повреждено 0,1 куб.м щепы, электропроводка прессовальной установки. Пострадавших нет.
Причину случившегося устанавливают.
В Ивацевичах в цеху производства ДСП горела щепа
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах в цеху производства ДСП по ул. Загородной горела щепа. Об этом сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сигнал о загорании щепы поступил спасателям 19 августа в 21.38. В результате пожара повреждено 0,1 куб.м щепы, электропроводка прессовальной установки. Пострадавших нет.