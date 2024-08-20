Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель ВКО осужден на семь лет за пропаганду терроризма

Усть-Каменогорск. 20 августа. КазТАГ — Житель Восточно-Казахстанской области осужден на семь лет за пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).

«14 августа текущего года на основании материалов КНБ апелляционным судом Восточно-Казахстанской области вынесен приговор по обвинению одного из местных жителей в пропаганде терроризма. Установлено, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом. Решением суда ему определено наказание в виде семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении во вторник.

Приговор вступил в законную силу.

«С начала года за преступления террористического характера по оперативным материалам КНБ осуждены к различным срокам наказания 38 человек», — добавили в КНБ.