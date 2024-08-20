Житель ВКО осужден на семь лет за пропаганду терроризма

«14 августа текущего года на основании материалов КНБ апелляционным судом Восточно-Казахстанской области вынесен приговор по обвинению одного из местных жителей в пропаганде терроризма. Установлено, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом. Решением суда ему определено наказание в виде семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении во вторник.