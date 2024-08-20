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Троих пострадавших при пожаре в промзоне перевезли в ожоговый центр в Уфу

Одного доставили на вертолете санавиации.

Троих мужчин 50, 44 и 36 лет, которые получили сильные ожоги во время факельного пожара в промзоне в Стерлитамаке, перевезли в Уфу в республиканский ожоговый центр. Об этом на оперативном совещании в мэрии города сообщил главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров.

«Пациента, который находился в крайне тяжелом состоянии, эвакуировали на вертолете санитарной авиации. Двоих других транспортировали силами городской больницы», — отметили в муниципалитете.

Напомним, что 19 августа рядом с одним из нефтехимических предприятий города при проведении работ по обследованию газовой магистрали завода произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси. Полностью справиться с огнем удалось только к вечеру. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О ходе расследования доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

медицина