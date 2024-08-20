Троих пострадавших при пожаре в промзоне перевезли в ожоговый центр в Уфу

Троих мужчин 50, 44 и 36 лет, которые получили сильные ожоги во время факельного пожара в промзоне в Стерлитамаке, перевезли в Уфу в республиканский ожоговый центр. Об этом на оперативном совещании в мэрии города сообщил главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров.