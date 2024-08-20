В Омске «отмыли» 27 млн рублей на рекультивации свалки

В Омске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере неустановленных лиц ООО «БМТ-сервис» за невыполнение подрядных работ на территории закрытой свалки в ЦАО города Омска.
Сотрудники УФСБ России по Омской области и СУ УМВД России по Омской области выяснили, что в апреле 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» был заключён контракт департамента строительства городской администрации и ООО «БМТ-сервис». Этот контракт подразумевал рекультивацию свалки в Центральном административном округе Омска.
Оперативниками установлено, что с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года никакие работы на свалке не велись. В отчёты записывались недостоверные сведения о выполнении работ.
На основании документов сотрудниками департамента строительства городской администрации указанные работы были приняты и оплачены. В итоге ущерб городскому бюджету составил около 27 миллионов рублей.
Ведётся следствие.