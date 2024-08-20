В Омске «отмыли» 27 млн рублей на рекультивации свалки

Сотрудники УФСБ России по Омской области и СУ УМВД России по Омской области выяснили, что в апреле 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» был заключён контракт департамента строительства городской администрации и ООО «БМТ-сервис». Этот контракт подразумевал рекультивацию свалки в Центральном административном округе Омска.