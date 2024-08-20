В Ростове-на-Дону произошел пожар в рыбном магазине

В Ростове-на-Дону пожарные потушили рыбный магазин. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось ранним утром 20 августа на улице Красноармейской, 72.
По предварительной информации ведомства, магазин начал полыхать около 03:50. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 20 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте ЧП работали 15 спасателей и пять спецмашин. Причина пожара устанавливается.