В Ростове-на-Дону произошел пожар в рыбном магазине

По предварительной информации ведомства, магазин начал полыхать около 03:50. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 20 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.