Молчаливый омич, сломавший череп полицейскому, отправится в колонию

В суде агрессор вины не признал, однако объяснять свой поступок не стал и от дачи показаний отказался. В результате мужчину признали виновным и приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба областного суда. Кроме того, он заплатит потерпевшему 150 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Впрочем, эти условия может изменить апелляция: в законную силу приговор пока не вступил.