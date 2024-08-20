Молчаливый омич, сломавший череп полицейскому, отправится в колонию

Суд Нижнеомского района вынес приговор по делу о нападении на стража порядка. Инцидент произошёл в феврале этого года: 21 числа в половину первого пополудни житель Нижней Омки избил оперуполномоченного направления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Мужчина, как сообщает пресс-служба самого суда, преследовал полицейского на автомобиле, а затем, уже у дома стража порядка, напал на того и ударил по лицу сначала руками, а затем, когда жертва упала, и ногой. В результате сотрудник ОМВД получил сотрясение и перелом костей черепа.
О мотивах конфликта в пресс-релизе не говорится, однако есть упоминание, что он был связан с делом, которым занимался полицейский.
В суде агрессор вины не признал, однако объяснять свой поступок не стал и от дачи показаний отказался. В результате мужчину признали виновным и приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба областного суда. Кроме того, он заплатит потерпевшему 150 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Впрочем, эти условия может изменить апелляция: в законную силу приговор пока не вступил.