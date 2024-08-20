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В Приморье частично обрушился мост

Движение на участке перекрыто.

Источник: Администрация Чугуевского округа

В Приморье частично обрушился мост через реку Соколовка из-за бушующей в крае непогоды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Чугуевского округа.

По данным администрации, пострадал мост на трассе Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка. Движение по этому сооружению временно закрыто, однако существует альтернативный маршрут — через дорогу Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.

Напомним, актуальную обстановку на дорогах Приморья ранее публиковали в ТГ-канале (18+) краевого Минтранса.