В Приморье частично обрушился мост через реку Соколовка из-за бушующей в крае непогоды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Чугуевского округа.
По данным администрации, пострадал мост на трассе Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка. Движение по этому сооружению временно закрыто, однако существует альтернативный маршрут — через дорогу Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.
Напомним, актуальную обстановку на дорогах Приморья ранее публиковали в ТГ-канале (18+) краевого Минтранса.