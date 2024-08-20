В Ростовской области на трассе в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда

В Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось 19 августа около 21:50 на трассе «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск».
По предварительной информации ведомства, 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Мурано» не выдержал безопасную дистанцию и на всей скорости врезался в мопед «Старт», под управлением водителя 16 лет.
— В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.