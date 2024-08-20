9 лет назначили свердловчанину, виновному в ДТП с двумя погибшими

Первоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 9 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на 2,8 млн рублей, а также на погребение погибших — 183 тысячи рублей.