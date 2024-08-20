9 лет назначили свердловчанину, виновному в ДТП с двумя погибшими

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В суде установлено, что 7 октября 2023 года осужденный управлял автомобилем «HONDA STEPWGN» в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
На трассе Первоуральск — Шаля осужденный выехал на встречную полосу с превышением скорости и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-211120. В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия.
Осужденный вину не признал.
Первоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 9 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на 2,8 млн рублей, а также на погребение погибших — 183 тысячи рублей.
«МК-Урал» писал о данной смертельной аварии. Водителя Honda скорая доставила в больницу, врачи диагностировали у него перелом ключицы.
Очевидцы сообщали, что от передней части автомобиля ВАЗ-2112 практически ничего не осталось.