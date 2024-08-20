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9 лет назначили свердловчанину, виновному в ДТП с двумя погибшими

Первоуральский городской суд признал виновным 32-летнего жителя Екатеринбурга в совершении преступлений по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде установлено, что 7 октября 2023 года осужденный управлял автомобилем «HONDA STEPWGN» в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

На трассе Первоуральск — Шаля осужденный выехал на встречную полосу с превышением скорости и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-211120. В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия.

Осужденный вину не признал.

Первоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 9 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на 2,8 млн рублей, а также на погребение погибших — 183 тысячи рублей.

«МК-Урал» писал о данной смертельной аварии. Водителя Honda скорая доставила в больницу, врачи диагностировали у него перелом ключицы.

Очевидцы сообщали, что от передней части автомобиля ВАЗ-2112 практически ничего не осталось.