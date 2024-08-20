FT: атакой на Курскую область Киев ослабил позиции в Донбассе

По его словам, подразделения «вновь возвратились к нормированию боеприпасов, потому что они были перераспределены» для атаки на Курскую область. Киев перебросил туда «более 10 тыс. военнослужащих, в том числе многих из элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад», из контролируемых Киевом районов ДНР и Харьковской области, где, по словам официальных лиц, участвовавших в операции, «идут самые ожесточенные бои», говорится в публикации. Как пишет газета, ВС РФ прорывают оборону ВСУ и приближаются к полному освобождению ДНР.