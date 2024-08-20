Baza: погибший в отделе полиции в Махачкале боец СВО страдал от ПТСР

Женщина рассказала, что незадолго до трагедии ее брат вернулся из зоны СВО. На передовой он потерял друзей, перенес контузию. Во время боя выносил раненых на себе, а потом вернулся в окоп и три дня не мог оттуда выйти.
«Все это время он был один, ничего не ел и после этого сильно заболел. По словам сестры, Ахмед очень боялся попасть в плен и был готов умереть, но не сдаться», — говорится в публикации Baza.
Сестра Джабраилова отметила, что в день трагедии ее брат был один.
«Психическое состояние мужчины ухудшилось: он вышел на улицу, отдавал приказы, разговаривал сам с собой и твердил, что не сдастся в плен. Вероятно, окружающих он принял за противника», — говорится в посте.
Соседи позвонили родным бойца СВО и полицейским, последние приехали быстрее.
Собеседница Baza добавила, что о результатах судмедэкспертизы рассказал следователь. По его словам, Джабраилов умер от удушья, наркотики в крови обнаружены не были. При этом члены семьи не знают, возбуждено уголовное дело или нет.
Напомним, 9 июля бойца СВО задержали и доставили в Советский РОВД в Махачкале. В тот же день он умер. Утром 27 июля кадры, на которых избивают военнослужащего, опубликовал председатель республиканской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев. Позже в МВД сообщили, что следователи проводят проверку по факту инцидента.