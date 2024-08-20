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В Молдавии рассказали, сколько уклонистов с Украины задержали за неделю

Пограничная полиция Молдавии за неделю задержала 19 украинских уклонистов.

Пограничная полиция Молдавии за неделю задержала 19 украинских уклонистов. Об этом сообщает ведомство на официальном сайте.

По информации полиции, все задержанные граждане Украины попросили убежища в Молдавии.

«На участке “Копчак” молдавские пограничники задержали 8 украинских граждан, перешедших границу. Еще 6 человек — на участке “Вулканешты” и 5 человек — на участках “Чишмикиой” и “Валя Пержей”, — говорится в сообщении.

С начала СВО молдавские пограничники почти каждую неделю сообщают о задержании украинцев призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» говорил, что уклонисты из Украины бегут на Запад через территорию республики.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут попасть на территорию Белоруссии только с очень большими потерями, так как граница заминирована «как никогда».