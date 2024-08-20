Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области

На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина.
«Ребята в Курске (имеется в виду Курская область. — Прим. ред.)», — гласит подпись к фото.
При этом геолокационные данные также указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.
Ранее жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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