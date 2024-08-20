Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.