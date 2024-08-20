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Дело избившего двух полицейских цыгана передали в суд под Волгоградом

Когда страж порядка попытался усадить дебошира в служебный автомобиль, тот сначала побил участкового, а затем водителя, который пришел на помощь.

Участие в стычке с многодетной семьей и нападение на полицейских, которое инкриминируют жителю Иловли, может обернуться ему пятью годами колонии. Впрочем, судят мужчину исключительно за применение насилия в отношении представителя власти. Угрозы отцу четверых детей и самим детям остались за кадром.

В ту ночь 8 августа группа иловлинцев — представителей цыганской диаспоры — окружила дом другого местного жителя — Михаила Зазулина. Посыпались угрозы убийством. Его супруга вызвала полицию. Правоохранителям изрядно досталось.

По данным волгоградского Следкома, прибывший по вызову участковый обнаружил у дома многодетной семьи одного нетрезвого дебошира. Он был настроен агрессивно и, когда страж порядка попытался усадить его в служебный автомобиль, сначала побил участкового, а затем водителя — прапорщик попытался оттащить его от своего коллеги.

Расправившись с полицейскими, мужчина сбежал, его задержали на следующий день. Версия событий, изложенная Зазулиным, несколько иная — подробности в нашем материале.

Несколько дней Иловля шумела — ее жители требовали, чтобы конфликт разрешился в правовом поле и виновные были наказаны. Инцидент завершился обращением глав цыганских семей к населению.

Подозреваемого в преступлении уже передали в руки правосудия — дело будет рассматривать Иловлинский райсуд.

Тем временем в Волгограде СК разыскивает пострадавшую от рук цыганки, избившей молодую местную жительницу в магазине «Магнит», а затем оскорбившую окружающих по национальному признаку.