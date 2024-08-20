Дело избившего двух полицейских цыгана передали в суд под Волгоградом

По данным волгоградского Следкома, прибывший по вызову участковый обнаружил у дома многодетной семьи одного нетрезвого дебошира. Он был настроен агрессивно и, когда страж порядка попытался усадить его в служебный автомобиль, сначала побил участкового, а затем водителя — прапорщик попытался оттащить его от своего коллеги.