Дело избившего двух полицейских цыгана передали в суд под Волгоградом

Участие в стычке с многодетной семьей и нападение на полицейских, которое инкриминируют жителю Иловли, может обернуться ему пятью годами колонии. Впрочем, судят мужчину исключительно за применение насилия в отношении представителя власти. Угрозы отцу четверых детей и самим детям остались за кадром.
В ту ночь 8 августа группа иловлинцев — представителей цыганской диаспоры — окружила дом другого местного жителя — Михаила Зазулина. Посыпались угрозы убийством. Его супруга вызвала полицию. Правоохранителям изрядно досталось.
По данным волгоградского Следкома, прибывший по вызову участковый обнаружил у дома многодетной семьи одного нетрезвого дебошира. Он был настроен агрессивно и, когда страж порядка попытался усадить его в служебный автомобиль, сначала побил участкового, а затем водителя — прапорщик попытался оттащить его от своего коллеги.
Расправившись с полицейскими, мужчина сбежал, его задержали на следующий день. Версия событий, изложенная Зазулиным, несколько иная — подробности в нашем материале.
Несколько дней Иловля шумела — ее жители требовали, чтобы конфликт разрешился в правовом поле и виновные были наказаны. Инцидент завершился обращением глав цыганских семей к населению.
Подозреваемого в преступлении уже передали в руки правосудия — дело будет рассматривать Иловлинский райсуд.
Тем временем в Волгограде СК разыскивает пострадавшую от рук цыганки, избившей молодую местную жительницу в магазине «Магнит», а затем оскорбившую окружающих по национальному признаку.