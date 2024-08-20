На Южном Урале девушка лишилась полумиллиона, пытаясь заработать на «лайках»

«Она оформила заказы на различные товары, Деньги переводила по номерам банковских карт, при этом видела пополнение своего счета на “маркетплейсе”. Несколько раз ей удалось вывести на свою банковскую карту заработанные деньги, порядка 15 тыс. рублей. Затем требования работодателей стали возрастать, как и рекомендуемые к пополнению счета суммы, а вывод заработанных средств стал невозможен», — рассказали в местной полиции.