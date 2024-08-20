На Южном Урале девушка лишилась полумиллиона, пытаясь заработать на «лайках»

Полицейским 19-летняя жительница Чебаркульского района рассказала, что после переписки с «работодателем» согласилась продвигать товары на маркетплейсе посредством повышения числа просмотров, лайков на сайте, чей адрес оказался очень похож на официальный адрес интернет-магазина, однако отличался несколькими символами.
За работу ей пообещали от 3 до 9 тыс. рублей в день. За первые «лайки» девушка получила 360 рублей. Далее ей предложили увеличить заработок и начать выкупать товары, пообещав, что вложенные средства будут возвращены с процентами.
«Она оформила заказы на различные товары, Деньги переводила по номерам банковских карт, при этом видела пополнение своего счета на “маркетплейсе”. Несколько раз ей удалось вывести на свою банковскую карту заработанные деньги, порядка 15 тыс. рублей. Затем требования работодателей стали возрастать, как и рекомендуемые к пополнению счета суммы, а вывод заработанных средств стал невозможен», — рассказали в местной полиции.
За неделю девушка отправила злоумышленникам более 460 тыс. рублей с кредитных карт, принадлежащих ей и супругу. Когда потребовали очередной перевод, то поняла, что стала жертвой мошенников.
Следователем отдела полиции возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).