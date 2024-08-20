В Фергане двое нетрезвых мужчин устроили беспорядки в магазине

18 августа двое мужчин, находясь в нетрезвом состоянии, зашли в продовольственный магазин, оскорбив продавца, затеяли скандал. Один из покупателей, находившийся в магазине, сделал им замечание, попросив вести себя тише, что спровоцировало конфликт. В результате покупатель получил телесные повреждения. После этого злоумышленники устроили погром в магазине.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Ферганской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 277, части 2, пункта «Б» Уголовного кодекса. Подозреваемых заключили под стражу. В настоящее время проводится предварительное расследование.