В Фергане двое нетрезвых мужчин устроили беспорядки в магазине

18 августа двое мужчин, находясь в нетрезвом состоянии, зашли в продовольственный магазин, оскорбив продавца, затеяли скандал. Один из покупателей, находившийся в магазине, сделал им замечание, попросив вести себя тише, что спровоцировало конфликт. В результате покупатель получил телесные повреждения. После этого злоумышленники устроили погром в магазине.