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В Фергане двое нетрезвых мужчин устроили беспорядки в магазине

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Двое мужчин разгромили продуктовый магазин в Фергане, есть пострадавшие. Инцидент произошел на улице С. Темура. Против нарушителей порядка возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает корреспондент Podrobno.uz.

18 августа двое мужчин, находясь в нетрезвом состоянии, зашли в продовольственный магазин, оскорбив продавца, затеяли скандал. Один из покупателей, находившийся в магазине, сделал им замечание, попросив вести себя тише, что спровоцировало конфликт. В результате покупатель получил телесные повреждения. После этого злоумышленники устроили погром в магазине.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Ферганской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 277, части 2, пункта «Б» Уголовного кодекса. Подозреваемых заключили под стражу. В настоящее время проводится предварительное расследование.