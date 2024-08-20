В Речице бешеный кот покусал людей

Животное покусало людей на улицах Турчинского и Танковой.
Отмечается, что укусы «были спровоцированы самими людьми при контакте с котом» — кормление, уход.
«Все пострадавшие направлены на консультацию к врачу-травматологу для решения вопроса по назначению курса антирабических прививок», — отметила Веремейчикова.
Специалист напомнила, что после контакта с безнадзорными животными или неадекватно ведущим себя домашним животным нужно незамедлительно обращаться в лечебно-профилактическое учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи.
По ее словам, с начала 2024 года на территории Речицкого района зарегистрировано 127 случаев покусов животными. Из них лишь в 46 случаях людей покусали безнадзорные животные.
Стоит отметить, что 90% покусов спровоцированы.
Для профилактики бешенства рекомендуется выполнять определенные известные правила:
- соблюдать правила содержания домашних кошек и собак;
- ежегодно проводить животным профилактические прививки против бешенства;
- не выбрасывать домашних питомцев на улицу, превращая их в бродячих животных;
- максимально избегать контакта с бродячими и особенно дикими животными, появившимися в населенном пункте;
- при первых признаках несвойственного поведения животное необходимо показать ветеринарному врачу;
- в случае гибели животного обязательно обратиться в районную ветеринарную станцию для исследования животного на бешенство.
«Помните, что бешенство является смертельным заболеванием. Комплекс антирабических прививок относится к надежным и эффективным средствам его предупреждения. Отказ от прививок либо самовольное прерывание прививочного курса недопустимы и могут привести к трагическим последствиям», — предупредили в центре.