«Дважды останавливалось сердце»: многодетная мать погибла через сутки после операции, в которой не нуждалась

— Наша семья раскололась… Папа долго не хотел возвращаться домой после похорон. Говорил, что каждая деталь в доме напоминает ее, — не останавливая слез рассказывает Евгения. Однако близкие верили — смерть Екатерины не случайность. У сибирячки была запланирована операция, к которой так и не успели приступить. Во время введения в наркоз желудочная кислота попала в гортань. Спустя сутки матери троих детей не стало. Вскоре Следком Забайкалья начал проверку. А 22 июля 2024 года акушера-гинеколога, которая порекомендовала лечь под нож, приговорили к ограничению свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности — в материале КП-Иркутск.