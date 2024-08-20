«Дважды останавливалось сердце»: многодетная мать погибла через сутки после операции, в которой не нуждалась

«Пожалуйста, заберите у него ружье…», — попросила 31-летняя Евгения К. боевых товарищей отца перед тем, как сообщить ему страшные новости. Пока 55-летний Константин Гуров (имя и фамилия изменены — прим. Ред.) находился «за ленточкой», его 50-летняя жена Екатерина скончалась в больнице 1 декабря 2022 года. Супруги, которые были вместе со школьной скамьи, воспитали двух сыновей и одну дочь. А теперь его единственной не стало.
— Наша семья раскололась… Папа долго не хотел возвращаться домой после похорон. Говорил, что каждая деталь в доме напоминает ее, — не останавливая слез рассказывает Евгения. Однако близкие верили — смерть Екатерины не случайность. У сибирячки была запланирована операция, к которой так и не успели приступить. Во время введения в наркоз желудочная кислота попала в гортань. Спустя сутки матери троих детей не стало. Вскоре Следком Забайкалья начал проверку. А 22 июля 2024 года акушера-гинеколога, которая порекомендовала лечь под нож, приговорили к ограничению свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Хотели проверить сердце».
Трагическая история семьи Гуровых началась осенью 2022 года. Тогда глава семьи решил отправиться в зону СВО добровольцем. Ведь «за ленточкой» у пары уже побывал сын. Отец думал, что обязан тоже отдать долг Родине.
— Мама тяжело приняла новости. Со слезами провожала любимого. Я боялась, что это обязательно скажется на здоровье! Хотя она никогда не жаловалась. Всю жизнь прожила в небольшой деревне на свежем воздухе, занималась разведением хозяйства.
Дочь настояла на частичном обследовании в частной клинике. Хотела, чтобы родная посетила кардиолога и сделала пару УЗИ. В это время Евгения сопровождала маму на каждый прием.
Спустя пару дней пришли результаты. Сердце было в порядке! Однако во время УЗИ женских органов, врач увидел кисту яичника размером в три сантиметра.
«Нужно обратиться к гинекологу для консультации», — порекомендовала специалист Екатерине. По словам Евгении, мама тогда была шокирована. Сибирячка не подозревала о существовании образования, ведь ее ничего не беспокоило.
«Поможет только операция».
— На примете уже была хорошая, как тогда казалось, клиника. Там оперировали и наблюдали моего ребенка. Думала, что организация уже проверенная.
27 ноября Евгения записала маму на прием к гинекологу. После осмотра доктор дала направления на десяток анализов.
— На следующей консультации гинеколог, изучив результаты, сообщила, что маме поможет операция. Выход — вырезать кисту. Помню, что медик рассказала даже, чем грозило бездействие. Якобы образование могло лопнуть в случае, если мама поднимет тяжесть, — рассказывает свою версию события Евгения.
Рекомендацию врача Екатерина обсудила с дочерью. Было принято решение лечь под хирургический нож. Операция была назначена на 30 ноября.
«Мама уже умирала…».
— В назначенный день предупредили, что операция будет длиться от 40 минут до часу. Решила провести время в клинике. Прошло полтора часа, а хирург не выходит. Обратилась к регистратуре, чтобы они узнали, почему так долго.
«Скоро подойдет врач», — услышала Евгения, а потом заметила, как в клинику забежали фельдшеры скорой помощи, уточняя, где операционная.
— Медики назвали имя мамы и рванули в сторону операционной. Поняла, что случилось страшное, и побежала за ними. Но к маме не пустили.
Спустя время Евгения узнает, что Екатерине не провели операцию. Во время введения в наркоз якобы случился синдром Мендельсона (острое повреждение легких при попадании кислого содержимого желудка в нижние дыхательные пути — прим. Ред).
Сибирячку в тяжелом состоянии госпитализировали в клиническую больницу.
— Мама была в коме…, — вспоминает Евгения.
«Дважды останавливалось сердце».
«Ждите новостей», — сообщили медсестры сибирячке в клинической больнице. Поздно вечером она вернулась домой в слезах. А утром следующего дня, 1 декабря, уже была в больнице.
— Врачи собрали консилиум, чтобы определить тактику лечения. Но уже через 30 минут кардиолог-реаниматолог сообщил, что мамы нет… Якобы дважды останавливалось ее сердце, — рассказывает сибирячка.
Судебные тяжбы.
Вечером 1 декабря супруг уговорил Евгению съездить с заявлением в полицию. Но в участке посоветовали обратиться в Следственный комитет.
После в Следком завели уголовное дело по факту выполнения работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Было запланировано несколько экспертиз. Одна из них показала, что киста была доброкачественная. А это значит, что ее можно было вылечить и без операции. Тогда обвинения предъявили гинекологу, которая сообщила о хирургическом вмешательстве Екатерине.
21 июля 2023 дело поступило в Центральный районный суд Читы. Спустя три месяца судья признал гинеколога невиновной. Евгения, недовольная результатом, подала апелляции в Забайкальский краевой суд в ноябре 2023 года. Рассмотрение дела началось заново в декабре.
— 22 июля вынесен обвинительный приговор. Гинеколога приговорили к ограничению свободы, а также запретили заниматься врачебной деятельностью некоторое время, — рассказывает Евгения.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Акушер-гинеколог знала, что оперативное лечение пациентке не показано. Было необходимо консервативное наблюдение в период определенного времени, — сообщают КП-Иркутск в Центральном районном суде Читы. — Однако врач рекомендовала провести оперативное вмешательство.
Но по делу Екатерины проходит и второй врач. Анестезиолог, которого подозревают в неправильной интубации трахеи (введение трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей — прим. Ред.) перед операцией.
— Уголовное дело по второму факту пока в производстве, — сообщают КП-Иркутск в СУ СКР Бурятии.
— Все еще далеко не окончено. Акушер-гинеколог подала апелляцию об отмене второго приговора, — рассказывает Евгения.