Два человека попали в больницу после ДТП на Южном подъезде к Ростову

Правоохранители напоминают автолюбителям: за рулем нужно всегда быть внимательными и осторожными. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты и беседы.