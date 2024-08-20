Два человека попали в больницу после ДТП на Южном подъезде к Ростову

Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Ростову-на-Дону. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
Как выяснилось, авария произошла вечером 19 августа. Предварительно, 47-летняя водитель Hyundai Accent не выдержала безопасную дистанцию на дороге и, не справившись с управлением, зацепила тросовое барьерное ограждение, а потом столкнулась с попутным автомобилем Skoda Rapid.
— В итоге травмы получили сама владелица Hyundai и 35-летний пассажир Skoda Rapid. Они были доставлены в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции.
Обстоятельства и причины случившегося установят сотрудники полиции.
Правоохранители напоминают автолюбителям: за рулем нужно всегда быть внимательными и осторожными. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты и беседы.