Фигурантам 19 лет и 21 год. Их задержали с поличным в Минской области в момент получения оптовой партии «товара». У наркокурьеров изъяли более 2 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Психотроп предназначался для фасовки и реализации.
Как отметили в МВД, закладчиками парни успели поработать на наркомаркет около трех недель. Распространяли наркотики в Гродно, Лиде, Волковыске.
Следователи возбудили уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
Двоих наркокурьеров задержали c поличным в Минской области
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Гродненского облисполкома установили двоих молодых людей — жителей Борисова, которые работали на интернет-наркомаркет, сообщили БЕЛТА в МВД.
Фигурантам 19 лет и 21 год. Их задержали с поличным в Минской области в момент получения оптовой партии «товара». У наркокурьеров изъяли более 2 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Психотроп предназначался для фасовки и реализации.