Двоих наркокурьеров задержали c поличным в Минской области

Фигурантам 19 лет и 21 год. Их задержали с поличным в Минской области в момент получения оптовой партии «товара». У наркокурьеров изъяли более 2 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Психотроп предназначался для фасовки и реализации.



Как отметили в МВД, закладчиками парни успели поработать на наркомаркет около трех недель. Распространяли наркотики в Гродно, Лиде, Волковыске.



Следователи возбудили уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.