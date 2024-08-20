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Экс-чиновник и бизнесмен получили по 7 лет тюрьмы

Осужден бывший заместитель руководителя ДЭР по Кызылординской области, передает DKnews.kz.

Алматинским городским судом осуждены бывший заместитель руководителя Департамента по экономическим расследованиям по Кызылординской области Касымбаев А. и предприниматель Сакенов Ж.

Они признаны виновными в покушении на мошенничество и подстрекательстве директора одного из предприятий г. Алматы к даче взятки в сумме 10 млн тенге сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

Приговором суда Касымбаев и Сакенов осуждены к 7 годам лишения свободы каждый с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор вступил в законную силу.