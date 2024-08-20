Житель Всеволожского района умер в ожидании собеседования

Согласно информации полиции, в около 9:00 житель Кузьмоловского района приехал в организацию с намерением трудоустройства. Поскольку директора не оказалось на месте, он решил подождать его в своем автомобиле Mercedes. Через час один из сотрудников компании подошел к машине и обнаружил, что соискатель не подает признаков жизни. После этого он вызвал скорую помощь, но медики только констатировали смерть.