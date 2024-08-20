Три человека потерялись в лесах Беларуси за сутки

В 10.55 19 августа поступило сообщение о том, что в лесу возле деревни Вьюн Быховского района потерялся пенсионер 1955 года рождения. Для поисков задействовали четыре единицы техники и 11 человек, из них три единицы техники и семь работников МЧС. Потерявшегося мужчину не обнаружили, поиски продолжаются.



В этот же день в 13.06 стало известно о потерявшейся в лесном массиве возле деревни Избище Россонского района женщине 1988 года рождения. Для ее поисков привлекли две единицы техники и 12 человек, из них одна единица техники и восемь работников МЧС. В 17.45 спасатели нашли потерявшуюся женщину. В медицинской помощи она не нуждалась.



Кроме того, 19 августа в 20.34 поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле деревни Турейск Краснопольского района мужчине 1965 года рождения. Для поисковых работ задействовали три единицы техники и девять человек, из них две единицы техники и четыре работника МЧС. Потерявшегося мужчину не нашли, поиски продолжаются.