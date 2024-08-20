Рейс из Петербурга совершил жесткую посадку в Сочи: СК проводит проверку

Инцидент произошел днем 18 августа, когда самолет Смартавиа, летевший из Петербурга, задел взлетно-посадочную полосу хвостовой частью. На борту находились почти 200 человек, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавший во время посадки самолет отстранен от выполнения полетов, производится оценка его технического состояния.
Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины случившегося.
Несколько дней назад в Пулково развернули три авиарейса. Их пришлось направить на запасные аэродромы из-за густого тумана.