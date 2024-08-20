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Пострадавший при пожаре в Лиозненском районе мужчина скончался в больнице

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший при пожаре в Лиозненском районе мужчина скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации МЧС, 19 августа в 22.50 в учреждении здравоохранения скончался мужчина 1970 года рождения. Днем ранее он получил ожоги в результате загорания одежды при розжиге костра с использованием легковоспламеняющихся жидкостей в агрогородке Зубки Лиозненского района.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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