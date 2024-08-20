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В Ростовской области поймали мужчину, похитившего 480 кг чугуна

Житель Каменска-Шахтинского вынес из поезда 480 кг чугуна и попал под следствие.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с поличным поймали мужчину, похитившего из полувагона товарного поезда 480 кг чугуна. После этого было возбуждено дело, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на станции Лихая. Нарушителем оказался ранее не судимый 35-летний житель Каменска-Шахтинского.

— Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Теперь за попытку кражи (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ) задержанному грозит до двух лет лишения свободы.