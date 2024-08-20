В Ростовской области поймали мужчину, похитившего 480 кг чугуна

В Ростовской области с поличным поймали мужчину, похитившего из полувагона товарного поезда 480 кг чугуна. После этого было возбуждено дело, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на станции Лихая. Нарушителем оказался ранее не судимый 35-летний житель Каменска-Шахтинского.
— Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Теперь за попытку кражи (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ) задержанному грозит до двух лет лишения свободы.