Профессор петербургского вуза перевёл мошенникам 1,5 млн рублей

Накануне 75-летний мужчина обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что ещё в середине апреля ему звонили неизвестные, которые представились сотрудниками «Росфинмониторинга». Под предлогом сохранности денежных средств они убедили мужчины через банкоматы перевести на неизвестные счета 1 млн 515 тысяч рублей.