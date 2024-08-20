В Петербурге произошел пожар в доходном доме Плотникова

Долгое время историческое здание, а в советское время коммуналка на 732 человека, находилась в плачевном состоянии: кровля старая, фасад не ремонтировался с послевоенных времен, деревянные перекрытия прогнили — лестницы обваливались, внутри — полный погром, который устроили маргиналы. Добавим, что в конце 80-х дом планировали капитально отремонтировать, но не получилось в силу ряда событий.