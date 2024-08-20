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В Петербурге произошел пожар в доходном доме Плотникова

В шесть утра 20 августа пожарные выезжали на тушение возгорания в Выборгском районе Петербурга.

Горело капитально-ремонтируемое здание на Большом Сампсониевском проспекте, 21.

«Загорелись межэтажные перекрытия на площади 1,5 квадратных метра. В течение получаса пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в региональном МЧС.

Доходный дом на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Выборгской улицы составляет архитектурный облик Выборгской стороны. Его построил в 1912 году в стиле модерн для инженера-технолога, кандидата математических наук, технического директора и члена правления АО машиностроительного и чугунно-литейного завода «Г. А. Лесснер» Михаила Плотникова Леон Богусский — известный архитектор Петербурга, руководитель строительной конторы «Фасси и Богусский».

Долгое время историческое здание, а в советское время коммуналка на 732 человека, находилась в плачевном состоянии: кровля старая, фасад не ремонтировался с послевоенных времен, деревянные перекрытия прогнили — лестницы обваливались, внутри — полный погром, который устроили маргиналы. Добавим, что в конце 80-х дом планировали капитально отремонтировать, но не получилось в силу ряда событий.

пожары