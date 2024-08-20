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Администрация Таганрога прокомментировала инцидент с избиением подростка

Девочку сверстницы поставили на колени.

Администрация Таганрога прокомментировала инцидент с избиением девочки-подростка в микрорайоне Каменка. Как сообщила Rostov.aif.ru руководитель пресс-службы муниципалитета Елизавета Куповых, большинство лиц, запечатлённых на видеозаписи, уже установлены.

Речь идёт о групповом избиении девушки, произошедшем в приморском городе. На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, как нападающие бьют жертву по лицу, а также пытаются её раздеть на камеру.

«Органы системы профилактики уже проводят необходимую работу», — пояснили в пресс-службе администрации.

Как сообщил Rostov.aif.ru собственный источник, знакомый с ситуацией, в Сеть попала лишь малая часть происходящего. По словам нашего собеседника, девушку трижды ударили электрошокером, а также били ногами.