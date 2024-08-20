Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе

«Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище “Тернопольнефтепродукт” возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум», — сказал собеседник агентства.