Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе

«Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище “Тернопольнефтепродукт” возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что удар произошел во время заполнения железнодорожных цистерн.
Подпольщик добавил, что пожар все еще не потушен, «есть небольшая детонация».
О пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация. Замначальника администрации Виктор Устенко заявил о поражении промышленного объекта.
В ночь на вторник в регионе действовала воздушная тревога.