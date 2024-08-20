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Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. В Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию фронта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Украинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе
Источник: ГСЧС Украины

«Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище “Тернопольнефтепродукт” возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что удар произошел во время заполнения железнодорожных цистерн.

Подпольщик добавил, что пожар все еще не потушен, «есть небольшая детонация».

О пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация. Замначальника администрации Виктор Устенко заявил о поражении промышленного объекта.

В ночь на вторник в регионе действовала воздушная тревога.