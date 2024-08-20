Мигрант нанес 27 ударов ножом 53-летней женщине под Петербургом

При рассмотрении дела выяснилось, что убитый и его жертва вместе трудились на одном и том же производстве. При этом коллеги погибшей вспоминают, что она дружелюбно относилась к мигрантам, часть приглашала их домой и даже стирала им вещи. Большинство мужчин, которые были намного моложе женщины, воспринимали её как «маму», и даже так к ней обращались. Сама жительница Витино объясняла свое поведение тем, что ей было жалко людей, оказавшихся в чужой стране.