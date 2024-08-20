Мигрант нанес 27 ударов ножом 53-летней женщине под Петербургом

Девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима получил 21-летний гражданин Узбекистана, который осенью прошлого года жестоко убил женщину в деревне Витино Ленинградской области. Соответствующий пригоров вынес Ломоносовский районный суд.
Напомним, что тело 53-летний женщины обнаружил случайный прохожий, загянув в окно частного дома. Мигранта, который к тому моменту, уехал из Ленобласти, задержали во Владимирской области.
При рассмотрении дела выяснилось, что убитый и его жертва вместе трудились на одном и том же производстве. При этом коллеги погибшей вспоминают, что она дружелюбно относилась к мигрантам, часть приглашала их домой и даже стирала им вещи. Большинство мужчин, которые были намного моложе женщины, воспринимали её как «маму», и даже так к ней обращались. Сама жительница Витино объясняла свое поведение тем, что ей было жалко людей, оказавшихся в чужой стране.
В отношении убийцы его товарищи по работе давали совсем другие определения, называя молодого человека вспыльчивым и жестоким.
Что произошло в ноябрьский вечер 2023 года — точно неизвестно. Сам убийца уверяет, что женщина попыталась склонить его к интиму, что противоречило его религиозным чувствам. При этом из-за плохого знания русского языка, мигрант счел её слова оскорблениями.
«Мужчина подошел к ней и нанес не менее 27 ударов в шею, спину, правую половину грудной клетки и верхних конечностей. Количество ударов установлено экспертизой», — говорится в сообщении суда.
Когда один нож сломался, преступник взял другой и продолжил наносить удары.
После этого мужчина покинул место работы, объяснив, что ему нужно побывать на свадьбе у родственника, и попытался скрыться в другом российском регионе. В феврале 2024 года его арестовали во Владимирской области.