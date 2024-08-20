Минчанка «повелась» на заграничного жениха и потеряла деньги: «Как гипноз какой-то!»

Заявительница рассказала, что в TikTok познакомилась с мужчиной, который представился Стефаном Габриэлем — врачом-ортопедом из Сирии. «Завязался виртуальный роман и вскоре иностранец сообщил о готовности переехать в Беларусь, чтобы жениться на минчанке», — говорится в сообщении.
Жених убеждал, что его накоплений хватит на покупку новой машины и квартиры в Минске, но за некую «карту невесты» будущей супруге нужно перевести $3 тысячи. «Будущий супруг» попросил возлюбленную переслать ему деньги, при этом пообещал вернуть их при личной встрече", — добавили в милиции.
Женщина отправила иностранцу 6 тысяч рублей. А когда тот попросил сделать еще один перевод, минчанка поняла, что ее обманывают.
«Повелась, как гипноз какой-то, хотя везде предупреждают о таком, и по телевизору», — рассказала она потом в милиции.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.