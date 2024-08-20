Минчанка «повелась» на заграничного жениха и потеряла деньги: «Как гипноз какой-то!»

Жених убеждал, что его накоплений хватит на покупку новой машины и квартиры в Минске, но за некую «карту невесты» будущей супруге нужно перевести $3 тысячи. «Будущий супруг» попросил возлюбленную переслать ему деньги, при этом пообещал вернуть их при личной встрече", — добавили в милиции.