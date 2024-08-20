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Легковушка сбила лося в Воложинском районе: пассажирка погибла, водитель попал в больницу

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе в ДТП погибла пассажирка легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Как рассказали в ГАИ, авария произошла 19 августа около 20.20 на 61-м км дороги М6 Минск — Гродно. Минчанин 1961 года рождения за рулем Volkswagеn Passat ехал в направлении Гродно и сбил лося. Сообщается, что животное внезапно выбежало на проезжую часть. В результате ДТП пассажирка 1953 года рождения скончалась на месте от полученных травм. Водителя доставили в больницу.

В ведомстве отметили, что с начала года на территории Минской области с участием диких животных произошло 15 ДТП, в результате которых два человека погибли, а 17 были травмированы.