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В Нурлате восстановят дом после взрыва газа

Деньги на это выделят из бюджета Татарстана.

Источник: МЧС России

Татарстан выделит деньги на проектные, демонтажные и строительно-восстановительные работы в доме № 9 по улице Заводской в Нурлате, который был поврежден после взрывы газа.

Средства направят из резервного фонда Кабмина Татарстана. Исполнение контролирует республиканский Минстрой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Взрыв в многоквартирном двухэтажном доме произошел 6 апреля этого года. Из-за хлопка газовоздушной смеси загорелись четыре квартиры, разрушились стены и были выбиты окна. В результате происшествия пострадали три человека. Одна женщина скончалась. Семьи пострадавших расселили в резервные квартиры.