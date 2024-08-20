В Нурлате восстановят дом после взрыва газа

Взрыв в многоквартирном двухэтажном доме произошел 6 апреля этого года. Из-за хлопка газовоздушной смеси загорелись четыре квартиры, разрушились стены и были выбиты окна. В результате происшествия пострадали три человека. Одна женщина скончалась. Семьи пострадавших расселили в резервные квартиры.