В Нурлате восстановят дом после взрыва газа

Татарстан выделит деньги на проектные, демонтажные и строительно-восстановительные работы в доме № 9 по улице Заводской в Нурлате, который был поврежден после взрывы газа.
Средства направят из резервного фонда Кабмина Татарстана. Исполнение контролирует республиканский Минстрой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Взрыв в многоквартирном двухэтажном доме произошел 6 апреля этого года. Из-за хлопка газовоздушной смеси загорелись четыре квартиры, разрушились стены и были выбиты окна. В результате происшествия пострадали три человека. Одна женщина скончалась. Семьи пострадавших расселили в резервные квартиры.