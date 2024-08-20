Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застройщиков будут судить за хищение 750 млн рублей у покупателей квартир

Хостинский районный суд Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении десяти местных жителей, обвиняемых в хищении 750 млн руб. у покупателей квартир в жилых комплексах «Уютный квартал» и «На Фабрициуса», сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным картотеки суда, обвинение в организации серии мошенничеств предъявлено Светлане Заливадней, учредителю ООО «Резерв». Помимо нее, фигурантами дела являются Дмитрий Берия, Владислав Гараев, Николай Зуенков, Ангелина Корнильцева, Элеонора Сагдеева, Ярослав Смолин, Елена Трофимова, Александр Тукало и Ольга Фисенко.

По версии обвинения, обвиняемые организовали незаконные продажи жилья в строящихся жилых комплексах «Уютный квартал» и «На Фабрициуса», средства граждан привлекались в период с 2016 по 2019 год. Четырехэтажные здания возведены на землях садоводческих товариществ без согласования подключения объектов к инженерным коммуникациям. В итоге, считает обвинение, застройщики не выполнили своих обязательств по передаче помещений в собственность покупателям.

Потерпевшими по делу признаны более 400 человек. На имущество обвиняемых и помещения жилищных комплексов следствием наложен арест, сообщили в прокуратуре.