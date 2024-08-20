Застройщиков будут судить за хищение 750 млн рублей у покупателей квартир

По данным картотеки суда, обвинение в организации серии мошенничеств предъявлено Светлане Заливадней, учредителю ООО «Резерв». Помимо нее, фигурантами дела являются Дмитрий Берия, Владислав Гараев, Николай Зуенков, Ангелина Корнильцева, Элеонора Сагдеева, Ярослав Смолин, Елена Трофимова, Александр Тукало и Ольга Фисенко.
По версии обвинения, обвиняемые организовали незаконные продажи жилья в строящихся жилых комплексах «Уютный квартал» и «На Фабрициуса», средства граждан привлекались в период с 2016 по 2019 год. Четырехэтажные здания возведены на землях садоводческих товариществ без согласования подключения объектов к инженерным коммуникациям. В итоге, считает обвинение, застройщики не выполнили своих обязательств по передаче помещений в собственность покупателям.
Потерпевшими по делу признаны более 400 человек. На имущество обвиняемых и помещения жилищных комплексов следствием наложен арест, сообщили в прокуратуре.