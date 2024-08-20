Вечером 19 августа 2024 года во дворе дома № 24 на улице Ново-Садовой 54-летняя женщина за рулем «Кадиллака» врезалась в 4 автомобиля, которые были припаркованы у подъезда.
Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, выявили у нее признаки опьянения и отстранили от управления транспортным средством. Машину поместили на спецавтостянку.
От прохождения медосвидетельствования женщина отказалась, и за это в отношении нее был составлен соответствующий протокол.
Пострадавших в результате ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения, сообщили 20 августа 2024 года в ГУ МВД по Самарской области.