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В Самаре пьяная женщина на «Кадиллаке» врезалась в 4 припар­ко­ванных автомобиля

Водителя отстранили от управления транспортным средством, машину поместили на спецавтостоянку.

Вечером 19 августа 2024 года во дворе дома № 24 на улице Ново-Садовой 54-летняя женщина за рулем «Кадиллака» врезалась в 4 автомобиля, которые были припаркованы у подъезда.

Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, выявили у нее признаки опьянения и отстранили от управления транспортным средством. Машину поместили на спецавтостянку.

От прохождения медосвидетельствования женщина отказалась, и за это в отношении нее был составлен соответствующий протокол.

Пострадавших в результате ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения, сообщили 20 августа 2024 года в ГУ МВД по Самарской области.