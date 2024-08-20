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Под Воронежем два человека погибли при столкновении иномарки и самосвала

47-летняя жительница Панинского района на «Фиате» совершала обгон и врезалась во встречный грузовик. Произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 19 августа, в Панинском районе Воронежской области на 303 километре автодороги Р-298 «Курск — Саратов». По предварительным данным полиции, 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Фиат», при совершении обгона выехала на встречную полосу. В противоположном направлении в это время ехал самосвал «Вольво». Столкновение произошло примерно в 15:30.

От удара грузовик съехал на «встречку» и задел газель «Некст», которая в свою очередь столкнулась с автомобилем «Ситроен Джампер». Самосвал при этом снесло в кювет.

Водительница «Фиата» и ее пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Еще два пассажира данного авто — девушка 20 лет и юноша 16 лет — были доставлены в больницу.