Под Воронежем два человека погибли при столкновении иномарки и самосвала

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 19 августа, в Панинском районе Воронежской области на 303 километре автодороги Р-298 «Курск — Саратов». По предварительным данным полиции, 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Фиат», при совершении обгона выехала на встречную полосу. В противоположном направлении в это время ехал самосвал «Вольво». Столкновение произошло примерно в 15:30.