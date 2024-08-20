Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске

Горнич: пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после падения трех БПЛА.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг — РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

«Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных», — сказал он РИА Новости.

В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.