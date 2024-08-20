Жителя Красноярского края осудили за перевоз наркотиков

Жителя Балахты осудили за перевоз крупной партии наркотиков. Об этом сообщает краевое МВД. В апреле 2024 года полицейские задержали двоих ранее не судимых жителей Балахты 1981 и 1984 годов рождения. В авто одного из них нашли 98 свертков гашиша, они были спрятаны в подголовнике. Один из мужчин рассказал, что купил наркотики в Красноярске и вёз их для дальнейшего сбыта в Балахтинском районе. На мужчин завели дела и заключили под стражу. Позже установили ещё двух фигурантов, причастных к преступлению. На них так же завели дела.