В «Пулково» задержали гражданина Израиля по делу о мошенничестве

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Гражданин Израиля Джошуа Карту (Joshua Cartu), находящийся в международном розыске за мошенничество, задержан в петербургском аэропорту «Пулково», сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
«Девятнадцатого августа сотрудниками отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту “Пулково” на территории аэропорта был задержан гражданин Израиля Джошуа Карту, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов США за совершение мошенничества, с использованием электронных средств коммуникации», — сказал собеседник агентства.
По его информации, задержанный был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД в «Пулково», он уже арестован. Инициатор розыска проинформирован о задержании.
Официальным комментарием правоохранительных органов по задержанию находящегося в международном розыске гражданина Израиля РИА Новости пока не располагает.