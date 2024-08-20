В «Пулково» задержали гражданина Израиля по делу о мошенничестве

«Девятнадцатого августа сотрудниками отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту “Пулково” на территории аэропорта был задержан гражданин Израиля Джошуа Карту, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов США за совершение мошенничества, с использованием электронных средств коммуникации», — сказал собеседник агентства.